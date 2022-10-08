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8 октября, 23:59

США на тай-брейке победили Таиланд на женском чемпионате мира по волейболу

Иван Шитик
Корреспондент

8 октября прошли очередные матчи второго раунда группового этапа женского чемпионата мира по волейболу.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

2-й раунд. Группа E

Бразилия — Бельгия — 3:1 (26:28, 25:17, 25:11, 25:16)

8 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».

Италия — Китай — 3:0 (26:24, 25:16, 25:20)

8 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».

Группа F

Польша — Германия — 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10)

8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Сербия — Турция — 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)

8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

Доминиканская Республика — Канада — 2:3 (25:18, 23:25, 17:25, 27:25, 7:15)

8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

США — Таиланд — 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 27:25, 15:13)

8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».

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Италия обыграла Аргентину, Канада уступила Польше в матче второго раунда женского ЧМ-2022 по волейболу