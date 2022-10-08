США на тай-брейке победили Таиланд на женском чемпионате мира по волейболу

8 октября, 23:59
8 октября прошли очередные матчи второго раунда группового этапа женского чемпионата мира по волейболу.
Волейбол
Чемпионат мира. Женщины
2-й раунд. Группа E
Бразилия — Бельгия — 3:1 (26:28, 25:17, 25:11, 25:16)
8 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».
Италия — Китай — 3:0 (26:24, 25:16, 25:20)
8 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy».
Группа F
Польша — Германия — 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10)
8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Сербия — Турция — 3:0 (25:20, 25:21, 25:23)
8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
Доминиканская Республика — Канада — 2:3 (25:18, 23:25, 17:25, 27:25, 7:15)
8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».
США — Таиланд — 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 27:25, 15:13)
8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».