США на тай-брейке победили Таиланд на женском чемпионате мира по волейболу

8 октября прошли очередные матчи второго раунда группового этапа женского чемпионата мира по волейболу. Волейбол Чемпионат мира. Женщины 2-й раунд. Группа E Бразилия — Бельгия — 3:1 (26:28, 25:17, 25:11, 25:16) 8 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy». Италия — Китай — 3:0 (26:24, 25:16, 25:20) 8 октября. Роттердам. «Sports Palace Ahoy». Группа F Польша — Германия — 3:2 (26:24, 20:25, 25:18, 26:28, 15:10) 8 октября. Лодзь. «Atlas Arena». Сербия — Турция — 3:0 (25:20, 25:21, 25:23) 8 октября. Лодзь. «Atlas Arena». Доминиканская Республика — Канада — 2:3 (25:18, 23:25, 17:25, 27:25, 7:15) 8 октября. Лодзь. «Atlas Arena». США — Таиланд — 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 27:25, 15:13) 8 октября. Лодзь. «Atlas Arena».