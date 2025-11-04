Журова — о допуске российских ватерполистов: «Теперь важно, чтобы наши спортсмены добрались до ЧЕ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что допуск российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях может стать ролевой моделью для других федераций.

Во вторник, 4 ноября, World Aquatics сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.

«Это позитивное решение. Теперь важно, чтобы наши ватерполисты добрались до чемпионата Европы. И тогда можно будет уже точно испытать финальный позитив. И однозначно это может стать ролевой моделью для других федераций по допуску наших спортсменов в командах», — приводит ТАСС слова Журовой.

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в 2027 году в Венгрии.