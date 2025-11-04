Видео
4 ноября, 18:22

Губерниев — о допуске российских ватерполистов: «Это решение покажет, что поезд тронулся»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

«Великолепная работа команды Мазепина. Наша водная федерация творит чудеса. И на Европу мы поедем, все вопросы уже решены по Парижу. А ватерполисты — это первое решение по командам, но тут все равно все будет упираться в то, какая страна нас принять захочет. Вот видите, в Польшу мы не поедем же на «короткую» Европу. Но тем не менее это решение покажет, что поезд тронулся и что пора нас допускать везде», — сказал Губерниев «СЭ».

Российских ватерполистов допустили на&nbsp;международную арену с&nbsp;января 2026.Россия возвращается в командных видах спорта! Ватерполистов допустили на международную арену

Российские ватерполисты смогут выступать на международной арене только в нейтральном статусе.

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.

  • petrovich56

    Митяйка как обрадовался...Может с ватерполистками куда-нибудь съездит?

    06.11.2025

  • Derbist

    "Вагончик тронется, перрон останется." (С)

    04.11.2025

    Сборная России по водному поло
    Дмитрий Губерниев
