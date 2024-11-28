Евгений Шаронов переизбран на пост президента ФВПР

В Москве состоялась отчетно-выборная конференция Федерации водного поло России (ФВПР). Были представлены и утверждены отчеты президиума и контрольно-ревизионной комиссии.

На должность президента ФВПР по итогам голосования переизбран Евгений Шаронов. Также утвержден состав президиума Федерации.

— Показательно, на мой взгляд, что делегаты единогласно признали двухлетнюю деятельность руководства российского водного поло удовлетворительной и проголосовали за переизбрание действующего главы Федерации Евгения Шаронова, — отметил двукратный призер Олимпийских игр, член президиума ФВПР Дмитрий Апанасенко. — Я бы, со своей стороны, назвал работу отличной. Был проделан огромный объем: это и организация международных матчей, что особенно ценно в современных условиях, и качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд, и, самое главное, развитие нашей молодежи. Впервые в истории российского водного поло в мужской Суперлиге участвуют четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Вернулись к участию казахстанцы и белорусы. Первенство России проводится по четырем, а скорее всего, будет и по пяти возрастам — причем в каждом возрасте, кроме категории U21, около тридцати команд. А всего два года назад было только два возраста. Существенно увеличилось и количество занимающихся водным поло в стране, так что сейчас наш вид спорта развивается, как поется в известной песне, от Москвы до самых до окраин. Многих точек на карте российского водного поло раньше вообще никогда не было. Поставлены новые задачи, сформирована программа развития, в общем, идем в правильном направлении.

— Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег за доверие и поддержку, — сказал Шаронов. — Уверен, что с образованием единой федерации водных видов спорта у нас появляются новые возможности для развития российского водного поло, и наша общая задача эти возможности максимально эффективно реализовать. Чтобы, невзирая на все сложности текущего момента, создавать необходимые условия для повышения уровня мастерства наших ватерполистов всех возрастов и формирования сильных, конкурентоспособных поколений сейчас и в будущем.