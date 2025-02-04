Евгений Ярощук: «В каждом матче «КОС-Синтез» нацелен только на качественную игру и победу»

Главный тренер лидера чемпионата России по водному поло в мужской Суперлиге, казанского «КОС-Синтеза», Евгений Ярощук прокомментировал крупные победы своей команды над петербургской «Балтикой».

— На своей площадке «Балтика» дает бой любому сопернику, однако, судя по результатам встреч с «КОС-Синтезом», борьбы в этот раз не получилось. Отражают ли цифры в итоговых протоколах — 4:9 и 4:13 — содержание матчей в Санкт-Петербурге?

— «Балтика» — интересная молодая команда, сыгравшая в текущем сезоне несколько очень хороших матчей, — отметил Ярощук. — В частности, петербуржцы побеждали волгоградский «Спартак» и астраханское «Динамо». Возможно, балтийцы не всегда стабильны, но в целом команда оставляет приятное впечатление. У нас в этих матчах получилось надежно отработать в защите на лишнем игроке, 6 на 5, и реализовать свои моменты в атаке. Мы провели хороший тренировочный отрезок, качественно подготовились. Я доволен, как ребята действовали и выполняли установку тренерского штаба.

— Кого могли бы выделить из своих подопечных?

— Отмечу нашего вратаря Игоря Чиркова, надежно сыгравшего в обеих встречах. В целом же мы в каждом матче нацелены только на максимально качественную игру и победу.

Промежуточная задача в регулярном чемпионате неизменна: занять первое место, чтобы получить преимущество своей площадки в плей-офф.