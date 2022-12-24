Евгения Шаронова стал президентом Федерации водного поло России

Евгений Шаронов избран президентом Федерации водного поло России. Он набрал 59 голосов. Выборы проходили сегодня, 24 декабря, на конференции Федерации водного поло России, сообщает ТАСС.

На этот пост также претендовали бронзовый призер Игр 1988 и 1992 годов Сергей Наумов, серебряный (2000) и бронзовый (2004) призер Игр Сергей Гарбузов и бронзовый призер Олимпиады 2000 года Софья Конух.

Шаронов во второй раз избран президентом федерации. Ранее он занимал эту должность с 2012 по 2016 год.