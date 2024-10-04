Федерация водного поло проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта России

Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) единогласно проголосовал за вступление в объединенную федерацию водных видов спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников во вторник, 1 октября, выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.

Выборы в руководство новой федерации запланированы на 31 октября. Ожидается, что в новую объединенную организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду.