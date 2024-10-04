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Водное поло

Сегодня, 11:36

Федерация водного поло проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта России

Алина Савинова
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Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) единогласно проголосовал за вступление в объединенную федерацию водных видов спорта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников во вторник, 1 октября, выдвинул предложение об объединении федераций водных видов спорта.

Сборная России по&nbsp;синхронному плаванию. Федерации водных видов спорта тоже решили объединить. Следующие на очереди лыжи?

Выборы в руководство новой федерации запланированы на 31 октября. Ожидается, что в новую объединенную организацию войдут Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду.

Источник: ТАСС

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