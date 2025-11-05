Митрофанов — о допуске российских ватерполистов: «Всем командным игровым видам спорта это помогает»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» допуск российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях.

— Каждая сборная и каждый наш спортсмен, который допускается, — это очень важно. Это большие достижения. Работу надо продолжать во всех видах спорта. Каждый подобный случай допуска внимательно изучается, с аргументацией, обоснованием и ложится в общую копилку всех наших федераций, которые борются за свое восстановление. Работу надо продолжать. Всем командным игровым видам спорта это помогает, — сказал Митрофанов «СЭ» на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Во вторник, 4 ноября, World Aquatics сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в 2027 году в Венгрии.