5 ноября, 14:50

Митрофанов — о допуске российских ватерполистов: «Всем командным игровым видам спорта это помогает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал «СЭ» допуск российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях.

— Каждая сборная и каждый наш спортсмен, который допускается, — это очень важно. Это большие достижения. Работу надо продолжать во всех видах спорта. Каждый подобный случай допуска внимательно изучается, с аргументацией, обоснованием и ложится в общую копилку всех наших федераций, которые борются за свое восстановление. Работу надо продолжать. Всем командным игровым видам спорта это помогает, — сказал Митрофанов «СЭ» на международном форуме «Россия — спортивная держава».

Во вторник, 4 ноября, World Aquatics сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных турнирах с 1 января 2026 года.

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в 2027 году в Венгрии.

  • Фирсыч

    Стесняюсь спросить, когда доказали в последний раз? В каком году были в призах?

    05.11.2025

  • Солёный

    Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной. Т.е. если себя россиянами назовут, то их дисквалифицируют?

    05.11.2025

  • Клизматрон

    Товарищ не понимает. В водное поло ие играют бриты,немцы,прибалты . Здесь Балканы,Апеннины,Пиренеи. Не друзья но и не лютые враги. А еще Бразилия,Южная Африка и пр. Штаты нейтральны. Вот Австралия и Япония против,но это их дело. Наши ватерполисты мастерством доказали свое место.

    05.11.2025

    Максим Митрофанов
