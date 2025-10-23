Видео
23 октября, 11:30

Мазепин назвал вероятность возвращения российских ватерполистов на международную арену

Павел Лопатко
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин ответил на вопрос «СЭ», что вероятность возвращения российских ватерполистов на международную арену в ближайшее время составляет более 90 процентов.

— Мы хотим сделать 2026 год годом водного поло. Нам нужно перестраивать систему с нуля, мы сделали Евразийскую лигу с 14 мужскими клубами и 11 женскими. Рассматриваем возможность приглашения иностранного тренера, чтобы он собрал костяк и подготовил нас к Олимпиаде — всего три года осталось. Внутри очень много чего было потеряно, к сожалению. Вероятность возвращения нашего водного поло на международную арену — более 90 процентов. Это командный вид, что накладывает нюансы, есть контакт между спортсменами. Но на мой взгляд, наши спортсмены доказали свой профессионализм и что всё это возможно, — сказал Мазепин.

В 2022 году россиян отстранили от участия в международных соревнованиях по водному поло из-за событий на Украине. В сентябре 2023 года World Aquatics объявила, что россияне могут принимать участие в ее турнирах при соблюдении ими ряда условий, в частности, речь идет о выступлении в нейтральном статусе.

