Мазепин назвал вероятность возвращения российских ватерполистов на международную арену

Президент Федерации водных видов спорта Дмитрий Мазепин ответил на вопрос «СЭ», что вероятность возвращения российских ватерполистов на международную арену в ближайшее время составляет более 90 процентов.

— Мы хотим сделать 2026 год годом водного поло. Нам нужно перестраивать систему с нуля, мы сделали Евразийскую лигу с 14 мужскими клубами и 11 женскими. Рассматриваем возможность приглашения иностранного тренера, чтобы он собрал костяк и подготовил нас к Олимпиаде — всего три года осталось. Внутри очень много чего было потеряно, к сожалению. Вероятность возвращения нашего водного поло на международную арену — более 90 процентов. Это командный вид, что накладывает нюансы, есть контакт между спортсменами. Но на мой взгляд, наши спортсмены доказали свой профессионализм и что всё это возможно, — сказал Мазепин.

В 2022 году россиян отстранили от участия в международных соревнованиях по водному поло из-за событий на Украине. В сентябре 2023 года World Aquatics объявила, что россияне могут принимать участие в ее турнирах при соблюдении ими ряда условий, в частности, речь идет о выступлении в нейтральном статусе.