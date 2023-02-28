Российские ватерполистки вылетели на сбор в Грецию

Генеральный секретарь Федерации водного поло России (ФВПР) Виктория Кирина сообщила, что женская сборная России вылетела на тренировочный сбор в Грецию, в рамках которого проведет товарищеский матч с национальной командой этой страны.

«Сегодня женская сборная вылетела на тренировочный сбор в Афины с пересадкой в Стамбуле. В план сбора включены товарищеские матчи как со сборной Греции, так и с клубами», — приводит слова Кирины ТАСС.

Тренировочные мероприятия в Греции продлятся до 6 марта.

На Олимпиаде в Токио женская сборная России стала четвертой, уступив в матче за бронзовые медали команде Венгрии — 9:11. Гречанки не сумели пробиться в финальный турнир соревнований. Сборная Греции является серебряным призером чемпионата Европы 2022 года.