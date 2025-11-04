Видео
Новости
Новости
Fina-2015
Fina-2017
Олимпиада
Главная
Водное поло

4 ноября, 16:52

Российских ватерполистов допустили к международным соревнованиям c 2026 года

Алина Савинова
Российские ватерполисты допущены к международным турнирам.
Фото Global Look Press

Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной.

Российских ватерполистов допустили на&nbsp;международную арену с&nbsp;января 2026.Россия возвращается в командных видах спорта! Ватерполистов допустили на международную арену

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также мужской и женский Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в Венгрии в 2027 году.

25

  • Пан Юзеф

    Тогда до дна! :)

    05.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Совесть, пан. Она всегда подсказывает, где быть. Уметь слушать (слышать), уметь думать - больше хорошему человеку не надо. Сегодня он сомневается "за", завтра он сомневается "против". В итоге он находит верное решение. Или не находит. Но подлости он не совершит. Это - тост, пан.)) Виртуальный...

    05.11.2025

  • Пан Юзеф

    Разве можно полностью определиться в современном изменчивом мире? Еще вчера я протестовал на Ратушной площади против беспредела в Газе и требовал создания государства Палестина. А за неделю до этого кричал: "Уничтожить ХАМАС, смерть террористам!!!". Сегодня я вообще не знаю, на чьей я стороне...

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я не понял: Махмуд али Мамед, но неважно каким именем вас называли тогда. Важно, кто вы сейчас. Вот Энди али Андрей тоже определился. Определенность - это прекрасно.)) Она всегда показывает, как вы можете ушибить стену с разбега...

    04.11.2025

  • Пан Юзеф

    В Варшаву я приехал из России. В Россию - из Франции. Во Францию - из Палестины. Тогда меня звали Махмуд али Мамед... Хорошие были времена...

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы не только предусмотрительный, но и мудрый человек. Если бы я не знал, что вы - поляк,то подумал, что вы - еврей...

    04.11.2025

  • Пан Юзеф

    Панове, я поздравлял Ярузельского и хоронил Нарутовича. Или наоборот...) Не важно. Одно я знаю точно: приветствовать Героя и провожать его в последний путь надо непременно с цветами.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы - предусмотрительный на все случаи жизни человек. ))))

    04.11.2025

  • Пан Юзеф

    Так я уже закупил! Розы, пионы, гвоздики... На любой случай.

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    После таких слов, добрый пан, у Андрея распахнутся серафимовы крылья и он одолеет мечом-складенцом всех врагов на своем пути в ... Не забудьте про цветы)))

    04.11.2025

  • Saypin

    так и вы тоже не девочка ж. во всех смыслАх

    04.11.2025

  • Пан Юзеф

    Если лично вы возьмете Одессу, Днепропетровск, Харьков и Киев, я приеду туда встречать вас цветами.

    04.11.2025

  • andy1962

    Cогласен с Вами, что это унижение. Что ж, такой у нас капиталистический строй и такое государство, что готово унижаться и такие люди, что готовы унижаться. Поэтому я и говорю, что ...не благодаря, а вопреки. Капля камень точит и чем ближе мы к недокиеву, тем шире будут раздвигать жирные ягодицы всякие америки, гейропы и японы-мати. Опять недооценили матушку Россию...Ну, да не первый раз. Жалко только, что по морде больше получит наш сосед, а не то, кто стоит за стеной и ссыкливо подначивает его.

    04.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Так начало и было белой тряпкой. На что ответили, мол, не будем унижаться. Прошло три года и за право поунижаться под белой тряпкой приходится судиться. С такими началами скоро в радужные тряпки завернут...

    04.11.2025

  • andy1962

    Лиха беда начало. Сначала позорно с белой тряпкой и без гимна, потом запад начнет раздвигать свои жирные ягодицы и пустит нас....ну, в общем, как и всегда поимеем мы запад. Хотя....в этот раз скорее вопреки, чем благодаря.

    04.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года. Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной. Это не запад сдвинулся, это кто-то в очередной раз прогнулся и приветливо раздвинул ягодицы. Ура, через суд разрешили под белой тряпкой выступить (кому разрешили еще подумают) - это ли не рывок с прорывом:thinking:

    04.11.2025

  • H R

    Пpогнoзы футбольных матчeй infostavki.ru

    04.11.2025

  • Niko McCowrey

    Водное поло - командный вид спорта. Какудю команду бдудут представлять эти "нейтральные"? А, Савинова??? Хотя, это вопрос к Минспорта, не к пешке.

    04.11.2025

  • Soulles2

    Дурень думкою багатіє )))

    04.11.2025

  • Псинство, Вой!

    Запорожье и Херсон чо не взяли до сих пор?

    04.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Фейспалм...

    04.11.2025

  • andy1962

    А что случилось? Запад начал тихонько сливаться , журча в унитазе? Но ведь мы еще не в киеве...Представляю, что будет, когда мы возмем одессу, днепропетровск, харьков и киев. Зауважают)))

    04.11.2025

  • не товарищ

    Жопатун забыл мову?

    04.11.2025

  • Топотун

    Топа думает, что Алина нигде не девочка !

    04.11.2025

  • Топотун

    Это не россияне, а белотряпочники, хватит звиздеть ! У россиян есть гимн, герб и флаг !!

    04.11.2025

    Сборная России по водному поло
