Генсек Федерации водных видов спорта России Габдуллин: «Допуск ватерполистов — большое подспорье в переговорах для других федераций»

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о помощи другим российским федерациям командных видов спорта в допуске к международным соревнованиям.

«К нам пока не обращались другие федерации. Наверное, у них свой трек. Но думаю, что допуск ватерполистов — большое подспорье и опора в переговорном процессе. Есть прецедент. Это дает возможность в переговорах тянуть одеяло на себя и брать лидерство», — сказал Габдуллин «СЭ» в кулуарах форума «Россия — спортивная держава».

4 ноября Международная федерация плавания сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.