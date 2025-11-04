Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Fina-2015
Fina-2017
Олимпиада
Главная
Водное поло

4 ноября, 17:29

В Госдуме РФ считают, что допуск российских ватерполистов к международным соревнованиям изменит ситуацию в других видах спорта

Константин Белов
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

«Это очень важная новость. В командных дисциплинах это единственный вид спорта, в котором нас допустят к соревнованиям. Многие федерации сидят и смотрят, кто первым нас вернет на соревнования. Сейчас будет если не вал возвращений российских спортсменов на международную арену в командных видах, то некоторые федерации будут более сговорчивыми. Я надеюсь, что данное событие кардинально изменит ситуацию в допуске наших спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

Российских ватерполистов допустили на&nbsp;международную арену с&nbsp;января 2026.Россия возвращается в командных видах спорта! Ватерполистов допустили на международную арену

Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной.

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Telegram Дзен Max
Сборная России по водному поло
Дмитрий Свищев
Читайте также
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
МОК отказал РИА «Новости» в аккредитации на Олимпиаду-2026
33 страны западного лагеря требуют снова отстранить российских паралимпийцев. Среди них нет США и Болгарии
Лещенко выступил за трансляцию Олимпиады-2026 в России: «Невозможно бесконечно жить за занавесом»
Доказательства Родченкова подошли к концу. Половина из них оказались пустышкой
Лыжник Коростелев верит, что в CAS отменят решение о недопуске на Олимпиаду
Майгуров: «Российские биатлонисты готовы в любой момент вернуться на международные соревнования»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя