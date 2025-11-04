В Госдуме РФ считают, что допуск российских ватерполистов к международным соревнованиям изменит ситуацию в других видах спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации плавания (World Aquatics) о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

«Это очень важная новость. В командных дисциплинах это единственный вид спорта, в котором нас допустят к соревнованиям. Многие федерации сидят и смотрят, кто первым нас вернет на соревнования. Сейчас будет если не вал возвращений российских спортсменов на международную арену в командных видах, то некоторые федерации будут более сговорчивыми. Я надеюсь, что данное событие кардинально изменит ситуацию в допуске наших спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной.

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.