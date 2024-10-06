На церемонии устроили овации.

Олимпийского чемпиона 1980 года по водному поло Владимира Акимова и золотую медалистку Игр-2000 в прыжках в воду Юлию Пахалину ввели в Международный зал славы плавания (ISHOF). Торжественная церемония прошла накануне в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

Как прошла церемония

27 февраля стало известно, что Пахалина и Акимов будут включены в Зал славы мирового плавания. Помимо них, в список также вошли 12 человек.

Советского спортсмена, ушедшего из жизни при трагических обстоятельствах в возрасте 34 лет, представлял на церемонии его сын Роман. В честь этого события на сцене были установлены два флага — СССР и России. Памятные кубки героям вручал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Ленни Крайзельбург.

Впечатления сына Акимова

«В зале было очень много людей. Поддерживать американских спортсменов и тренеров их болельщики и родные приехали целыми командами, китайцев сопровождал их фан-клуб с флагами и баннерами, когда объявили имя отца, я понимал, что те немногие люди, кто начал хлопать, делают это только из вежливости.

Все лауреаты традиционно говорят какие-то слова со сцены, и свое выступление я построил на том, что в нашей жизни не бывает неслучайных случайностей. Сказал, что мой папа трагически погиб 5 октября 1987 года, и вот теперь, спустя ровно 37 лет, вы вводите его в Зал славы.

Когда я произнес эти слова, по громадному залу вдруг эхом прокатилось: «Ах...» И люди совершенно неожиданно для меня начали вставать со своих мест.

Роман Акимов. Фото Global Look Press

У меня в этот момент просто навернулись слезы на глаза. Притом что моя профессия заключается в том, чтобы выступать перед людьми со сцены, вести крупные мероприятия, я почувствовал, что просто теряюсь.

Организаторы, как мне показалось, растерялись тоже. В этом году у них впервые была прямая трансляция церемонии на американском ТВ, все расписано по минутам, а тут вдруг такое. И понятно, что этот шквал человеческих эмоций не остановить. Мне вручили награду, я пытаюсь уйти со сцены, меня снова туда возвращают аплодисментами — и все это, как мне потом сказали, вошло в трансляцию.

Потом ко мне подходили самые разные люди, включая олимпийских чемпионов разных лет, говорили, что это было самое пронзительное, что им когда-либо приходилось слышать на церемониях, настолько сильно мои слова всех затронули», — цитирует Романа советская спортсменка, журналистка Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале.

47-летняя Юлия Пахалина является олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Акимов — олимпийский чемпион, обладатель Кубка мира, чемпион мира, многократный чемпион СССР и Европы.