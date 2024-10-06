Впечатления от церемонии во Флориде.

В ночь с субботы на воскресенье во Флориде произошло знаковое событие — россиян Владимира Акимова и Юлию Пахалину ввели в Зал мировой славы водных видов спорта. Акимов — прославленный ватерполист, олимпийский чемпион 1980 года и чемпион мира-1982. Пахалина присутствовала на церемонии лично, за Акимова награду получил его сын Роман — ведущий и диктор. Более того, церемония транслировалась по американскому телевидению, а Акимов в своей речи выступил со словами про отечественный характер:

— Для этого поколения не существовали второе и третье места. Только победа. Когда папе было 19 лет, он написал в своем дневнике: «Только упорной борьбой с собой можно стать хорошим спортсменом, игроком... Я завожу себя одной мыслью, что я должен быть примером для своих товарищей... Я уверен, что именно такие люди, такие слова и истории способны быть не только мотивацией, но и путеводной звездой для новых поколений спортсменов, — говорил Акимов-младший.

А на моменте, когда сын рассказал, что отец погиб именно в этот день — 5 октября 1987 года, зал встал и зааплодировал.

В разговоре с «СЭ» Роман рассказал, как завершилась, возможно, самая красивая история в российских водных видах спорта за последние несколько лет.

Я был в шоке — нас сливали каждый год

— Роман, расскажите прежде всего о своих эмоциях. Удивились приглашению?

— Я был нереально рад. Мы ведь очень долго к этому шли, в интернете есть возможность подать заявку от частного лица, и я самостоятельно это сделал. Официальная заявка была подана в конце 2013 года, а активной считалась с 2014-го. Она делается на 10 лет, каждый год голосуют, включать ли человека в Зал славы. Соответственно, в 2014 году она активировалась, но случился Крым. Тема России и Советского Союза стала запретной. Нас сливали каждый год, и где-то на шестой-седьмой раз я понял, что в принципе можно о ней забыть. Сейчас нас захлестнули другие события помимо Крыма, и мы уже поставили точку в этой теме, решив, что это нереально. Папа еще и офицером вооруженных сил был.

И вот на последней, десятой попытке они поняли: есть человек, у которого собраны все титулы — олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, Кубок чемпионов... И неожиданно начинают узнавать, кто из родственников жив. Мне приходит письмо с приглашением на церемонию 5 октября. Я был в шоке, что так завершилась история длиной 10 лет. Тем более сейчас сложно выехать — визу пришлось получать через Узбекистан. Из 210 человек в посольстве дали только мне.

Роман Акимов и Юлия Пахалина на церемонии во Флориде. Фото из личного архива

— Как все проходило?

— Мы с Юлией [Пахалиной] были в шоке, что на этой церемонии впервые, наверное, в новейшее время присутствовали флаги России и Советского Союза. С двух сторон сцены стояло по 7-8 флагов, и на каждой из них было по одному российскому и советскому. Церемонию еще и транслировали по американскому телевидению — по всем правилам, даже с уходом на рекламу, пригласили американскую телеведущую. Это было реально большое событие: и Россия, и Советский Союз гремели на весь мир. Эти слова произносили. Очень сильно, до мурашек и слез.

Американцы приехали на церемонию со своими командами, клубами. И при каждом упоминании их зал взрывался. Нас приветствовали, понятно, спокойно. Но у меня была достаточно качественно подготовленная речь — я сказал о папе, о династии людей, для которых не существовало второго и третьего мест, только первое, только победа! Ну то есть представляете — стоит русский в Америке и говорит что-то про победный характер. Но когда я сказал, что папа погиб 5 октября 1987 года, зал охнул: получается, такая «неслучайная случайность», ведь церемония проводится в день его смерти. И зал встал. Одновременно все начали аплодировать, у меня прямо слезы на глаза навернулись. Оставалось сказать два-три предложения, я решил, что нужно их «в топку» кинуть, и все. (Смеется.) Нас долго не отпускали со сцены, там были такие овации, просто нереальный фурор!

Владимир и Роман Акимовы. Фото из личного архива

Тех, кто убил Володю, уже нет в живых

— А что, собственно, представляет из себя эта награда?

— Хрустальная статуэтка Земного шара величиной с половину мужской руки, с вкраплениями белого и голубого стекла. На ней так и написано: «Владимир Акимов, Советский Союз, почетный член международного Зала плавания, октябрь 2024 года».

— Читаю «Википедию», там написано: Владимир Акимов погиб при невыясненных обстоятельствах. Спустя 40 лет это все еще так?

— Объективно это правда неизвестно, очень много версий. Якобы папа «поддатый» лежал на лавочке на Автозаводской за памятником героям войны, друг принес его домой, положил — и он во сне умер, потому что помощь вовремя не оказали. А на самом деле была закрытая черепно-мозговая травма.

Я нашел недавно свой дневник, который вел раньше, где я описывал всю эту ситуацию. У папы был знаменитый брат Анатолий Акимов, тоже олимпийский чемпион. Когда мне было 18 лет (папа погиб, когда мне было 10), я приехал в гости. И в дневнике написано, что я чисто из интереса спросил у Анатолия, нашла ли милиция людей, которые это сделали, раскрыто ли дело. Он ответил: «Тех, кто убил Володю, уже нет в живых, нашли и разобрались». Видимо, кем-то это дело было раскрыто, но такой ответ я получил в 1995 году.