25 октября, 08:40

15 российских штангистов выступят на молодежном чемпионате Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент

15 российских штангистов включили в состав участников молодежного чемпионата Европы по тяжелой атлетике, сообщает ТАСС.

В соревнованиях примут участие Елизавета Жаткина (весовая категория до 48 кг), Милана Кутякина (до 53), Ксения Старостина (до 53), Злата Дронова (до 58), Полина Павлович (до 63), Анастасия Лактионова (до 69), Варвара Кузьминова (до 77), Мария Груздова и София Врагова (обе — до 86), Дана Теблоева (свыше 86), Майран Касабиев и Размик Арутюнян (оба — до 94), Александр Белоус (до 110 кг), Сармат Теблоев (до 110) и Георгий Мянд (свыше 110 кг).

Молодежный чемпионат Европы по тяжелой атлетике состоится в Албании с 28 октября по 4 ноября. Российские спортсмены выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
