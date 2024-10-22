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Тяжелая атлетика

Сегодня, 14:31

Агапитов допустил участие российских тяжелоатлетов в международных стартах в нейтральном статусе

Алина Савинова
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что существуют определенные условия, при которых пропустившие Олимпиаду-2024 российские тяжелоатлеты согласятся выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

«В декабре в Бахрейне пройдет конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), в котором я обязательно приму участие. Я намерен отправить на рассмотрение в исполком IWF вопросы и предложения, касающиеся условий получения нейтрального статуса и дальнейших шагов по возвращению наших спортсменов на международные старты. Готовы ли российские тяжелоатлеты выступать в нейтральном статусе? Это все будет обсуждаться, потому что есть определенные условия, при которых мы, возможно, пойдем на это. Должны быть весомые аргументы для того, чтобы мы согласились выступать в нейтральном статусе. На сегодняшний день таких аргументов мы не видим», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Глава ФТАР отметил, что диалог с международной федерацией на тему нейтральных статусов затормозился.

В марте 2022 года IWF временно отстранила российских тяжелоатлетов от участия в международных соревнованиях. Также организация отказалась от проведения в России турниров под своей эгидой.

Источник: ТАСС

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