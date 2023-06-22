Агапитов рассказал, что МОК скрыл доклад Макларена о коррупции в тяжелой атлетике

Международный олимпийский комитет в свое время выступил против того, чтобы доклад канадского юриста Ричарда Макларена о неблаговидных связях чиновников организации и бывших руководителей Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) во главе с Тамашем Аяном был обнародован. Об этом президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов сообщил в письме руководству IWF.

«Про коррупционную систему Тамаша Аяна и ее участников сняты разоблачительные фильмы Хайо Зеппельта, про них и про их покровителей в МОК идет речь в «закрытом от публики» (по требованию МОК) докладе канадского профессора Ричарда Макларена», — приводит ТАСС слова письма.

Аян ушел в отставку в апреле 2020 года после предъявленных ему обвинений в создании коррупционных схем.

«Как только Аян покинул IWF, он практически сразу перестал быть членом Международного олимпийского комитета. Говоря о нем, я вижу смысл вспомнить и бывшего руководителя Международной ассоциации бокса Чинг Куо Ву, который, как и Аян, в свое время был членом МОК и против которого тоже были выдвинуты обвинения в коррупции. Странная тенденция получается, когда члены Международного олимпийского комитета попадают в такие некрасивые истории», — добавил Агапитов.

Как отмечает президент Федерации тяжелой атлетики России, Макларен подготовил два доклада — публичный и приватный.

«Публичный доклад скрыт от общественности, а МОК прячет его, в том числе в интересах нынешнего руководства Международной федерации тяжелой атлетики. Люди, работавшие в свое время с Аяном, сохранили власть, а их имена фигурируют в этом закрытом докладе», — заявил Агапитов.

Агапитов входил в исполком IWF с 2010 по 2022 год. Ранее глава ФТАР сообщил, что исполком организации отправил официальное письмо в Международную федерацию тяжелой атлетики, в котором объяснил, на каких условиях спортсмены из России готовы выступать в турнирах под эгидой IWF.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики решил допустить до соревнований под своей эгидой российских и белорусских атлетов, получивших нейтральный статус.