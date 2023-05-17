Агапитов считает дискриминационными условия возвращения на турниры российских штангистов

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов считает, что выработанные Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) условия допуска российских и белорусских спортсменов на турниры противоречат Олимпийской хартии.

«Критерии, созданные на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета, как, собственно, и сами рекомендации, являются чрезмерными, необоснованными и дискриминационными по национальности и паспорту, а потому антиконституционными. Дело в том, что и Олимпийская хартия, и конституция IWF прямо запрещают какую-либо подобную дискриминацию, в том числе по политическим или национальным мотивам», — приводит ТАСС слова Агапитова.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Тяжелоатлетам, претендующим на получение нейтрального статуса, необходимо заполнить индивидуальные декларации, в которых они должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО. Спортсмены, которые получат нейтральный статус от IWF, должны выступать на соревнованиях только в однотонной серой форме.