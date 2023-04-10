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Сегодня, 09:17

Агапитов сообщил, что примет участие в конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики

Алина Савинова
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов примет участие в апрельском конгрессе Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

«Я буду принимать участие в работе апрельского конгресса Европейской федерации тяжелой атлетики», — приводит ТАСС слова Агапитова.

Агапитов также занимает пост первого вице-президента EWF.

Конгресс Европейской федерации тяжелой атлетики состоится 13 апреля и будет предварять чемпионат Европы, который стартует двумя днями позднее.

Российские и белорусские штангисты пропустят апрельский чемпионат Европы, который является квалификационным турниром на Олимпиаду-2024, из-за санкций, наложенных в начале марта 2022 года IWF. Отмечается, что в повестку дня конгресса в Ереване не включен вопрос о возможности возврата россиян и белорусов на международные соревнования.

Источник: https://tass.ru/sport/17486057
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