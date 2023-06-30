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Сегодня, 12:37

Агапитов заявил, что IWF вынудила ФТАР уплатить 90 тысяч долларов в 2021 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов рассказал, что в конце 2021 года организация была вынуждена выплатить Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) штраф в размере 90 тысяч долларов из-за угрозы недопуска российских штангистов на чемпионат мира, который проходил в декабре того же года в Ташкенте.

«Международная федерация тогда пошла по пути манипуляций и шантажа, прислав ровно за месяц до чемпионата мира 2021 года счет нашей федерации за некие допинговые нарушения 18 спортсменов. Мало того, что эти нарушения были датированы 2011-2015 годами, мало того, что большинство атлетов закончили свою карьеру в тот же период, мало того, что дела были рассмотрены и по ним были приняты решения значительно раньше выставления счета, так еще и предъявленные нарушения случились в России. IWF, ссылаясь на статью своих антидопинговых правил, сделала условием допуска наших спортсменов до чемпионата мира уплату сомнительного штрафа, лишив нас возможности оспаривания ограничением по времени. Но те действия IWF заставили нас разобраться в деталях искусственно созданной ситуации. Для этого мы отправили запросы в IWF и РУСАДА, после чего выяснили, что положительные допинг-пробы были взяты на национальных соревнованиях», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Он также заявил, что выявленные нарушения в таких случаях не могут считаться международными, а предъявленные IWF штрафы являются «притянутыми за уши».

«Но в конце 2021 года международная федерация добилась своего — мы выплатили штраф 90 тысяч долларов. Однако перед оплатой нами было направлено письмо в IWF, в котором мы заявили о несогласии с этим штрафом и объяснили причины, но ответа на свой запрос до сих пор не получили. Летом 2022 года IWF, ссылаясь на новую свою конституцию и вышеупомянутые 18 нарушений, не допустила наших кандидатов на выборы в международной федерации. После нашего обращения Спортивный арбитражный суд признал незаконность запрета», — добавил Агапитова.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.

Источник: https://tass.ru/sport/18157699
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