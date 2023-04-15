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Сегодня, 11:31

Азербайджан принял решение членов национальной сборной по тяжелой атлетике с чемпионата Европы в Ереване

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Азербайджана покинет чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Ереване, сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в ответ на провокацию с публичным сожжением флага Азербайджана на церемонии открытия турнира. В заявлении подчеркивается, что национальный флаг был сожжен демонстративно официально аккредитованным лицом.

Также Азербайджан призвал Европейскую федерацию тяжелой атлетики ввести санкции против Армении.

Ранее в сети появились видеокадры с горящим азербайджанским флагом на открытии чемпионата Европы в Ереване. Такую акцию устроил дизайнер Арам Николян, которого доставили в полицейское отделение, но через некоторое время освободили.

Источник: https://t.me/sportrian/32917
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