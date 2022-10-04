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Сегодня, 15:45

Безбородов поддержал предложенную Агапитовым идею выступления российских тяжелоатлетов в онлайн-формате

Алина Савинова

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы Алексей Безбородов высказался о предложении главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-режиме.

«Во времена пандемии онлайн-турниры проводились несколько раз. И совершенно разного статуса. Выглядело это следующим образом: у каждого спортсмена было место, где он выступает. Туда устанавливалась камера. И далее соревнования шли на общей платформе, как мы, в принципе, привыкли видеть. Вызывали одного атлета, он выходил и поднимал снаряд определенного веса. Затем вызывался второй, и камера переключалась на него», — цитирует RT Безбородова.

3 октября президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Агапитов сообщил, что он намерен предложить Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) допустить российских штангистов до участия в международных соревнованиях в онлайн-формате.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1056895-tyazhyolaya-atletika-bezborodov
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Президент Федерации тяжелой атлетики России предложил разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате

Вице-президент Федерации тяжелой атлетики Москвы оценил перспективы проведения соревнований в онлайн-режиме