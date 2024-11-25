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Тяжелая атлетика

Сегодня, 10:58

Чебоксары не смогут принять Кубок России по тяжелой атлетике из-за финансовых трудностей

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил, что Чувашия отказалась от проведения в 2025 году Кубка России по тяжелой атлетике.

«Чувашия отказалась от проведения Кубка России по тяжелой атлетике, ссылаясь на сложное финансовое положение и отсутствие человеческого ресурса. То, что Екатеринбург согласился взять на себя — это для нас большая поддержка, потому что до Кубка России осталось совсем немного времени, а во многих регионах бюджеты уже сформированы. Мы сейчас обсуждаем с местным министерством спорта и региональной федерацией место проведения турнира. Екатеринбург — один из самых развивающихся городов страны, и для нас стратегически важно провести в нем свои соревнования», — сказал Василенко ТАСС.

По заявлению главы ФТАР, Екатеринбург (тогда — Свердловск) принимал у себя Кубок страны в 1976 году, а чемпионат России проходил в городе в июне 1945 года. После этого крупных соревнований по тяжелой атлетике в новейшей истории России в Екатеринбурге не проводилось.

ФТАР собиралась провести в Чебоксарах Кубок России по тяжелой атлетике с 27 января по 3 февраля 2025 года.

Источник: ТАСС

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