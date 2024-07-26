Чемпион Европы штангист Ловчев не выступил на первенстве России из-за травмы плеча

Чемпион Европы по тяжелой атлетике 2014 года Алексей Ловчев не выступил на первенстве России в Новосибирске из-за травмы плеча. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Владимир Ловчев.

«Алексей получил травму левого плеча незадолго до начала чемпионата России. Лечение закончилось, сейчас спортсмен потихоньку восстанавливается. Сезон закончен, ближайшим стартом для Алексея должен стать Кубок России, который пройдет в начале 2025 года», — приводит слова Ловчева-старшего ТАСС.

Чемпионат России по тяжелой атлетике в Новосибирске проходил с 16 по 21 июля.

В июне нынешнего года Алексей Ловчев стал серебряным призером Игр БРИКС в Казани, уступив своему соотечественнику Даниилу Вагайцеву.