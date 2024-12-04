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Тяжелая атлетика

Сегодня, 14:57

Чемпион мира Албегов рассказал, что иностранным тяжелоатлетам не хватает россиян на соревнованиях

Микеле Антонов
Корреспондент
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Двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.

«Это конечно замечательная новость. Наши ребята давно заслуживают того, чтобы выступать на международной арене. Много хороших спортсменов, которые не могут реализовать свой потенциал. Каждый день выкладываются, показывают результаты на российских соревнованиях. Благо федерация старается проводить как можно больше турниров, чтобы ребята смогли реализовать наработки», — сказал Албегов «СЭ».

Спортсмен также высказался об отношении иностранных спортсменов к отстранению россиян.

«Уже пора нашим атлетам появиться на международной арене. Есть белорусы и все остальные. Общаюсь со своими товарищами из других стран мира, им, конечно, не хватает наших ребят. У всех хорошие отношения, все общаются. Так будет справедливее. Очень много времени пропустили. И наша федерация, и наши ребята. Хочется, чтобы все встало на круги своя», — добавил Албегов.

4 декабря глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже.

Сборная России по тяжелой атлетике
Руслан Албегов
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