Число российских штангистов в международном пуле допинг-тестирования снизилось более чем вдвое

Представительство российских штангистов в новом международном пуле допинг-тестирования сократилось с 18 человек до 8, сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF).

В новый пул допинг-тестирования вошли Алексей Ловчев, Анастасия Романова, Антоний Савчук, Дарья Ахмерова, Яна Сотиева, Ольга Те, Тимур Наниев и Зулфат Гараев. Наибольшее представительство в новом международном пуле тестирования имеет Китай — 24 спортсмена.

В марте 2022 года IWF приняла решение на неопределенное время лишить российских и белорусских спортсменов возможности выступать на турнирах под своей эгидой.