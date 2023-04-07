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Допинг

Сегодня, 11:10

Число штангистов России в международном пуле допинг-тестирования снизилось более чем вдвое

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) сообщили, что представительство российских штангистов в новом международном пуле допинг-тестирования сократилось с 18 человек до 8.

По информации ТАСС, в новый пул допинг-тестирования вошли Алексей Ловчев, Анастасия Романова, Антоний Савчук, Дарья Ахмерова, Яна Сотиева, Ольга Те, Тимур Наниев и Зулфат Гараев.

Наибольшее представительство в новом международном пуле тестирования имеет Китай (24 спортсмена), второе место занимает Колумбия (15), третье — Таиланд (13).

В пул тестирования IWF на 2022 год были включены Ахмерова, Ловчев, Наниев, Сотиева, Те, а также Артур Бабаян, Мария Груздова, Евгения Гусева, Зарина Гусалова, Татьяна Каширина, Милана Кутякина, Илья Лунин, Максим Могучев, Сергей Петров, Асламбек Плиев, Михаил Подкорытов, Геворг Серобян и Никита Вагин.

IWF в марте 2022 года приняла решение на неопределенное время лишить российских и белорусских спортсменов возможности выступать на турнирах под своей эгидой.

Источник: https://tass.ru/sport/17472873
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Число российских штангистов в международном пуле допинг-тестирования снизилось более чем вдвое