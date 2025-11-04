Видео
Тяжелая атлетика

4 ноября, 12:21

Две российские штангистки пропустили первенство Европы из-за проблем с визами

Игнат Заздравин
Корреспондент

Две российские штангистки из-за проблем с визами не приняли участие в молодежном и юниорском первенстве Европы в Албании.

Об этом рассказал исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров.

«К сожалению, по двум спортсменкам решение по выдаче виз пока не было принято со стороны принимающей страны. Формального отказа не было, процесс остается открытым. Этот и другие моменты мы обсуждаем с руководством европейской федерации, продолжая с ним диалог», — цитирует Егорова ТАСС.

Юниорское и молодежное первенство Европы проходит в Албании с 28 октября по 4 ноября.

Источник: ТАСС
  _Mike N_

    нечего кататься по европам !

    04.11.2025

