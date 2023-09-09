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Сегодня, 20:10

Федерация тяжелой атлетики России избежит санкций в случае отказа Кашириной вернуть медали

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что ФТАР не будет нести ответственность в случае отказа Татьяны Кашириной вернуть золотые медали чемпионатов мира и Европы.

«В случаях, связанных с возвратом медалей, наказание третьей стороны не предусмотрено. Оно бы противоречило здравому смыслу. Медаль является собственностью спортсмена», — приводит слова Агапитова ТАСС.

9 сентября спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую тяжелоатлетку всех титулов, завоеванных с 2013 по 2017 год. Каширина лишена трех побед на чемпионате мира и трех золотых медалей чемпионатов Европы. Также она потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг).

В августе 32-летняя Каширина была признана нарушившей антидопинговые правила и дисквалифицирована на 8 лет. CAS отменил решение Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который снял обвинения со спортсменки.

В 2023 году Каширина стала победителем чемпионата России в весовой категории до 87 кг, набрав по сумме двоеборья 265 кг. Также она завоевала золото на Кубке России в Грозном с результатом 275 кг.

Татьяна Каширина. Лучшую штангистку России дисквалифицировали после оправдания. Восемь лет для Кашириной
Источник: ТАСС
Сборная России по тяжелой атлетике
Татьяна Каширина
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