Глава ФТАР Василенко заявил, что российских штангистов ждут на чемпионате Европы в Молдавии

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко заявил, что в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Европейской федерации тяжелой атлетики рассчитывают, что российские спортсмены смогут выступить уже на первых важных стартах 2025 года.

«До начала конгресса у меня состоялось немало встреч с первыми лицами международной федерации и с членами исполкома IWF и европейской федерации. Конечно, работа предстоит большая, мы многое упустили и о многом, к сожалению, не знали. Сейчас мы будем разрабатывать дорожную карту по нашему восстановлению. Работы впереди много, но мы на правильном пути. В апреле пройдут два старта, это чемпионат Европы в Республике Молдова и молодежное первенство мира в Перу. Это первые старты, где нас ждут», — цитирует Василенко ТАСС.

В мае 2023 года исполком IWF принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Однако ФТАР не устроили предложенные условия получения нейтрального статуса. Бывший глава организации Максим Агапитов заявил, что они были унизительными и ущемляющими права спортсменов.