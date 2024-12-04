Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 20:15

Глава ФТАР Василенко заявил, что российских штангистов ждут на чемпионате Европы в Молдавии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко заявил, что в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и Европейской федерации тяжелой атлетики рассчитывают, что российские спортсмены смогут выступить уже на первых важных стартах 2025 года.

«До начала конгресса у меня состоялось немало встреч с первыми лицами международной федерации и с членами исполкома IWF и европейской федерации. Конечно, работа предстоит большая, мы многое упустили и о многом, к сожалению, не знали. Сейчас мы будем разрабатывать дорожную карту по нашему восстановлению. Работы впереди много, но мы на правильном пути. В апреле пройдут два старта, это чемпионат Европы в Республике Молдова и молодежное первенство мира в Перу. Это первые старты, где нас ждут», — цитирует Василенко ТАСС.

В мае 2023 года исполком IWF принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Однако ФТАР не устроили предложенные условия получения нейтрального статуса. Бывший глава организации Максим Агапитов заявил, что они были унизительными и ущемляющими права спортсменов.

Источник: ТАСС
Читайте также
Международная федерация тяжелой атлетики заявила о возвращении России на турниры
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
«Спартаку» нужно сбросить балласт, «Краснодару» необходим дублер Кордобе, «Зениту» – новые Вендел и Клаудиньо. Кого надо купить этой зимой топ-клубам РПЛ
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Васильев считает, что Россия может остаться без Олимпиады 2026 года
В Госдуме считают, что международная федерация тяжелой атлетики нашла способ возвращения россиян
Российские тяжелоатлеты скоро вернутся на международные турниры. Впереди — чемпионаты мира и Европы
Шабалин — о нейтральном статусе российских ски-альпинистов: «Никто осуждать СВО не заставлял»
Тренер сборной России заявил о готовности тяжелоатлетов вернуться на международную арену
Колобков — о возвращении российских тяжелоатлетов: «Прекрасное заявление, но пока за ним ничего не стоит, только желание»
Сегодня
Вчера
Неделя