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Тяжелая атлетика

Сегодня, 14:23

Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры

Диана Андрющенко
Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации Мохаммед Джалуди и президент ФТАР Дмитрий Василенко
Мохаммед Джалуд (слева) и Дмитрий Василенко (в центре).
Фото Федерация тяжелой атлетики России
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Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры.

«4 декабря на конгрессе Всемирной тяжелоатлетической федерации, проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену. 5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — написано в Telegram-канале ФТАР.

 
Дмитрий Василенко (слева) стал новым президентом ФТАР и&nbsp;сменил на&nbsp;этом посту Максима Агапитова. В российской тяжелой атлетике — внезапная смена власти. Ждать ли возвращения на мировую арену?

10 ноября Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Максима Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже.

Источник: ФТАР
Сборная России по тяжелой атлетике
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