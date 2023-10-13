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Сегодня, 14:59

Исполком МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК, такое решение было принято после того, как Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) делегировала антидопинговое управление Международному агентству по тестированию (ITA).

МОК намерен внимательно следить за эффективностью антидопинговых программ в квалификации Игр-2024 года в Париже.

В 2021 году бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не вошли в программу Олимпиады-2028, которая состоится в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что для попадания в итоговую программу Игр международным федерациям необходимо будет доказать МОК, что они решили свои проблемы.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

Источник: ТАСС
МОК
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