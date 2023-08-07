IWF не допустила российских тяжелоатлетов до чемпионата мира

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила ни одного россиянина до чемпионата мира 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Исполком IWF утвердил делегацию нейтральных спортсменов, которые смогут участвовать в мировом первенстве. В ее состав вошли 12 спортсменов, 7 человек обслуживающего персонала и 1 технический судья, все они являются представителями Белоруссии.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Исключение составляют тяжелоатлеты, которые в настоящее время имеют контрактные или другие связи с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении СВО.