Канадский юрист Макларен оценил слова Агапитова о желании МОК скрыть доклад о коррупции в тяжелой атлетике

Канадский юрист Ричард Макларен заявил, что непубличная часть доклада о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) действительно существует, однако нельзя утверждать, что она была скрыта по требованию МОК.

Ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов в июне направил письмо в IWF, в котором говорится о том, что МОК в свое время выступил против публикации непубличной части доклада Макларена о неблаговидных связях чиновников организации с бывшим главой международной федерации Тамашем Аяном.

«По итогам расследования IWF был один отчет. Однако в соответствии с нашим кругом полномочий часть отчета была предоставлена только комитету по целостности IWF, поскольку в нем содержалась конфиденциальная личная информация, которую, по моему мнению, не следует публиковать в публичной части.

Неверно говорить, что МОК скрыл непубличную часть отчета IWF. Это было исключительно мое решение, не зависящее ни от чего, связанного с МОК. Я принял решение передать часть отчета только в руки комитета по целостности IWF. Отчеты также направлялись непосредственно в правоохранительные органы, но это не имело никакого отношения к МОК», — приводит слова Макларена ТАСС.

Агапитов считает, что непубличная часть доклада скрывается именно под давлением МОК, поскольку в организации были люди, покрывавшие коррупционную деятельность Аяна.