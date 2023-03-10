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Сегодня, 14:05

Российские штангистки выступят на турнире в Иране в закрытой одежде и платках

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Член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский рассказал о внешнем виде, в котором российские штангистки выступят на турнире в Иране.

«Сегодня наша делегация вылетела в Тегеран. На турнире в Иране выступят три спортсменки из юниорской и юношеской сборных страны. Это Наталья Лапина, Алана Скрипко и Варвара Кузьминова, которые сумели проявить себя на последних соревнованиях в России.
Это будет чисто женский турнир, вместе со спортсменками в Иран также вылетели наши женщины-тренеры и женщины-судьи. Все участницы соревнований будут выступать в лосинах, футболках с длинным рукавом, трико поверх наденут. На головы наденут платки, чтобы волосы были закрыты», — цитирует Завадского ТАСС.

Турнир Noruzgah Olympiad пройдет в Иране с 10 по 14 марта. Все россиянки в аэропорту получат хиджабы, которые обязательны для женщин в стране.

Источник: https://tass.ru/sport/17234653
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