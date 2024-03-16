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Допинг

16 марта, 11:57

Международная федерация тяжелой атлетики до минимума сократила допинг-контроль россиян

Ана Горшкова
Корреспондент
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сократила до минимума представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

По данным источника, количество штангистов из России сократилось в списке IWF с семи до одного. В новый регистрируемый пул допинг-тестирования IWF из россиян вошла только 22-летняя Евгения Гусева.

Гусева в конце января на Кубке России в Туле заняла второе место в весовой категории до 71 кг. На чемпионате мира 2021 года в Ташкенте спортсменка заняла итоговое 10-е место, выиграв малую золотую медаль в рывке.

В 2023 году в пул тестирования IWF входило семь россиян (Алексей Ловчев, Анастасия Романова, Антоний Савчук, Дарья Ахмерова, Ольга Тё, Тимур Наниев и Зулфат Гараев), в 2022-м — 18.

Источник: ТАСС
Сборная России по тяжелой атлетике
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