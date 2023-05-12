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Сегодня, 20:52

Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к турнирам

Виктория Кравченко
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Международная федерация тяжелой атлетики допустила российских спортсменов к турнирам.

«После сегодняшнего онлайн-заседания исполнительного комитета IWF приняла решение одобрить и применить рекомендации МОК для международных федераций и международных организаторов спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях. Эти условия касаются квалификационных критериев, которых должны придерживаться спортсмены с российским или белорусским паспортом для участия в соревнованиях IWF, а также соблюдения их статуса строгого нейтралитета во время участия в этих мероприятиях», — цитирует ТАСС заявление федерации.

28 марта МОК рекомендовал не допускать к международным соревнованиям российских и белорусских спортсменов, которые связаны контрактами с военными структурами.

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