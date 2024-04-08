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Сегодня, 11:20

Международная федерация тяжелой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян

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Специальный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не стал обсуждать возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой.

«На конгрессе были заслушаны доклады и отчеты по всем направлениям деятельности IWF. Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в них отражение», — приводит слова главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова ТАСС.

В мае 2023 года IWF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.

Источник: ТАСС
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