Международная федерация тяжелой атлетики отказалась обсуждать вопрос допуска россиян

Сегодня, 11:20
Специальный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) не стал обсуждать возвращение российских спортсменов на турниры под своей эгидой.
«На конгрессе были заслушаны доклады и отчеты по всем направлениям деятельности IWF. Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в них отражение», — приводит слова главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова ТАСС.
В мае 2023 года IWF разрешила россиянам и белорусам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом на особых условиях, которые ФТАР посчитала неприемлемыми.