IWF повторно дисквалифицировала штангиста Албегова

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) повторно дисквалифицировала двукратного чемпиона мира Руслана Албегова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Причиной является то, что он работал в бюджетном спортивном учреждении во время отбытия наказания за нарушение антидопинговых правил.

«Албегов работал в бюджетном спортивном учреждении во время временного отстранения и после наложения дисквалификации, — цитирует представителя РУСАДА ТАСС. — Обработкой [данных] занималась международная федерация».

33-летний Албегов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Срок наказания истек 12 ноября.

Албегов на Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзовую медаль в весовой категории свыше 105 кг. Также у него две победы на чемпионатах мира (2013, 2014) и две — на чемпионатах Европы (2012, 2013).