Новый глава ФТАР Василенко выступает за налаживание отношений с IWF

Новый президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко планирует уделять большое внимание сотрудничеству с Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF). В воскресенье, 10 ноября, Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Максима Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.

«Я планирую уделять большое внимание сотрудничеству с международной федерацией. Я, будучи генеральным секретарем, не выходил за рамки своих полномочий, но когда был на Олимпийских играх в Париже, то проводил предварительные переговоры. Есть определенные планы, как вести с международной федерацией здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации. Соответственно, будем стараться найти точки соприкосновения, но при этом продолжать отстаивать честь и достоинство нашей страны», — приводит слова Василенко ТАСС.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах.