Отстраненный за допинг казахстанский тяжелоатлет Седов скончался в возрасте 35 лет

Тяжелоатлет Владимир Седов найден мертвым в своем доме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Казахстан. Спортсмену было 35 лет.

«Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой», — заявили в полиции Жетысуской области.

Седов четыре раза становился чемпионом Казахстана, а также занял четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В 2009 году атлет стал чемпионом мира. В 2016 году в допинг-пробах Седова, взятых на Играх в Пекине, обнаружили анаболический стероид станозолол.

Спортсмена дисквалифицировали на восемь лет (до 1 августа 2024 года), а его результаты с 2008 по 2016 год были аннулированы.