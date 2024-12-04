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Тяжелая атлетика

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Колобков — о возвращении российских тяжелоатлетов: «Прекрасное заявление, но пока за ним ничего не стоит, только желание»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.

«Давайте дождемся, когда будет дорожная карта. Это прекрасное заявление, но пока за ним ничего не стоит, только желание. Об этом на самом деле все говорят, даже Себастьян Коу заявлял, что российские спортсмены когда-нибудь вернутся. Но пока мы не там. Уверен, что дорожная карта будет максимально жесткая. Помните, были случаи, когда допускали только двух наших спортсменов», — сказал Колобков «СЭ».

Экс-министр спорта РФ также заявил о важности снятия санкций с российского спорта.

«Я вообще считаю, что никаких дорожных карт быть не должно. Нужно просто снимать все санкции и допускать наших спортсменов! О чем они вообще говорят?! Я этого не понимаю. Вот эта их западная практика в виде дорожных карт, сроков исполнения, формы отчетов — это бюрократия, которая служит затягиванию процесса, а не решению вопроса по существу. В общем, излишне оптимистичен я бы не был», — добавил Колобков.

4 декабря глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже.

(Дарик Агаларов)

Сборная России по тяжелой атлетике
Павел Колобков
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