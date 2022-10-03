Президент Федерации тяжелой атлетики России предложил разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) намерен предложить Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) разрешить российским штангистам выступать на международных соревнованиях в онлайн-формате.

«Для борьбы с лицемерием в тяжелой атлетике я бы хотел поднять вопрос, связанный с участием российских тяжелоатлетов в международных соревнованиях.

Наша любимая тяжелая атлетика имеет огромное преимущество перед многими другими олимпийскими видами спорта — тяжелоатлеты не контактируют друг с другом, как, скажем, в боксе или дзюдо. Они могут соревноваться независимо друг от друга при обеспечении одинаковых условий, как это было во время пандемии COVID-19.

Такая система позволила бы тяжелоатлетам из России соревноваться в онлайн-режиме с другими спортсменами по всему миру, выполняя все требования любых международных соревнований. В то же время будут соблюдены рекомендации МОК по обеспечению безопасности каждого участника соревнования", — цитирует Агапитова ТАСС.

В начале марта IWF, получив соответствующую рекомендацию МОК, приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных стартов в связи с обострением ситуации на Украине.