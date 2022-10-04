Ригерт объяснил, почему не поддерживает идею выступления российских тяжелоатлетов в онлайн-формате

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Давид Ригерт прокомментировал предложение главы Федерации тяжелой атлетики России Максима Агапитова, чтобы спортсмены соревновались в онлайн-режиме.

«Сейчас не пандемия. И турниры онлайн мне лично не нравятся. Не понимаю их. У спортсменов куража не будет при выступлении. Получится заочная борьба. Но федерации в данном случае виднее. Я просто высказываю свое мнение», — цитирует RT Ригерта.

3 октября президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Агапитов сообщил, что он намерен предложить Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) допустить российских штангистов до участия в международных соревнованиях в онлайн-формате.