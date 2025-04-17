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Тяжелая атлетика

17 апреля, 18:05

Россиянка Гусалова выиграла серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Руслан Минаев
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Россиянка Зарина Гусалова заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Кишиневе.

20-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 71 кг, показала лучший результат в рывке (110 кг) и третий в толчке (131 кг). В сумме она набрала 241 кг.

Золото завоевала исландка Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир — 244 кг (109+135). Бронзовой призеркой стала белоруска Сюзанна Володько — 236 кг (102+134).

Российские и белорусские атлеты выступают на турнире под нейтральным флагом.

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