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Сегодня, 18:21

Российская штангистка Те сообщила, что ей до сих пор не вручили золотую медаль чемпионата Европы

Алина Савинова
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Чемпионка Европы 2021 года по тяжелой атлетике Ольга Те сообщила, что до сих пор не получила золотую награду турнира.

«Золотую медаль чемпионата Европы мне еще не вручили. Конечно, это все затянулось, как я считаю. Хочется уже медаль у себя иметь, но надеюсь, что в скором времени она ко мне попадет. Я так понимаю, не отдает эта девушка, которую дисквалифицировали, из-за этого возникают вот такие трудности, и все затягивается», — приводит ТАСС слова Те.

Европейская федерация тяжелой атлетики официально признала российскую спортсменку чемпионкой Европы 2021 года в весовой категории до 59 кг после того, как прежняя победительница турнира Боянка Костова из Азербайджана была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Те заняла второе место на ЧЕ-2021.

Источник: https://tass.ru/sport/17009767
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