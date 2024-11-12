Российские штангисты пропустят чемпионат мира в Бахрейне

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил, что российские тяжелоатлеты не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 декабря в Бахрейне.

«Российские спортсмены вынуждены будут пропустить ближайший чемпионат мира, так как не имеют допуска. Есть определенные планы, как вести с международной федерацией тяжелой атлетики (IFW) здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации», — цитирует Василенко ТАСС.

С марта 2022 представители России отстранены от участия в международных соревнованиях. Чтобы выступить на чемпионате мира-2024 россияне должны были получить нейтральный статус, от которого уже отказывались в прошлом году. Срок подачи заявок на турнир истек 6 ноября.