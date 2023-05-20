Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска и не выступят на этапе «Гран-при» на Кубе

Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, сообщает пресс-служба федерации.

«На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Поэтому тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус при соблюдении критериев «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к турнирам является подписание неких «деклараций» о политических взглядах, отмечает РИА «Новости».

Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Сообщается, что 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены в нейтральном статусе.