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20 мая, 19:21

Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска и не выступят на этапе «Гран-при» на Кубе

Виталий Косик
Корреспондент
Россияне не выступят на Кубе.
Фото Getty Images
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Российские тяжелоатлеты не примут участия в этапе Гран-при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на Кубе, сообщает пресс-служба федерации.

«На момент окончания установленного срока (15 мая 2023 года) от спортсменов и обслуживающего персонала с российским паспортом не поступало подписанных деклараций. Поэтому тяжелоатлеты и связанный с ними персонал с российскими паспортами лишились возможности попасть на предстоящее соревнование на Кубе», — говорится в заявлении пресс-службы IWF.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус при соблюдении критериев «приемлемости». Одним из условий допуска атлетов к турнирам является подписание неких «деклараций» о политических взглядах, отмечает РИА «Новости».

Гран-при IWF пройдет в Гаване с 8 по 18 июня. Сообщается, что 13 белорусских спортсменов, отправивших заявки на турнир, были допущены в нейтральном статусе.

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