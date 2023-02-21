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Сегодня, 13:37

Российские участницы турнира по тяжелой атлетике в Иране получат хиджабы в аэропорту

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В департаменте международных отношений Федерации тяжелой атлетики Ирана сообщили, что российские участницы мартовского турнира по тяжелой атлетике в Иране получат обязательные для ношения женщинами в этой стране хиджабы сразу после прилета в аэропорт.

«Турнир Noruzgah Olympiad пройдет в Иране с 10 по 14 марта, в нем примут участие только женщины. Россия прислала заявку на четырех спортсменок. Как указано в инструкции, ношение хиджаба обязательно, мы предоставим его в аэропорту», — приводит слова представительницы федерации ТАСС.

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов ранее сообщил, что участие отечественных спортсменок в турнире в Иране пока находится под вопросом.

Источник: https://tass.ru/sport/17101467
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